Глава ФМБЦ рассказал об экстренных испытаниях двух препаратов против COVID-19
Ранее эти лекарства применялись при других заболеваниях.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Steffen; 5-tv.ru
Генеральный директор Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна Александр Самойлов рассказал МИЦ «Известия» о тестировании двух препаратов для лечения коронавируса.
«В настоящее время ряд препаратов уже вошел в клинические рекомендации. В частности, в пятой клинической рекомендации Минздрава вошел препарат „Мефлохин“, который активно применяется в нашей клинике», — сказал он.
Кроме того, в Минздраве зарегистрированы клинические испытания лекарственного средства «Даларгин» ингаляционного введения также на базе ФМБЦ.
Первый из этих препаратов относится к группе противомалярийных лекарств, а второй, по словам доктора медицинских наук, влияет на реакцию человеческого организма на инфекции.
Оба лекарства до пандемии COVID-19 имели разрешения на клиническое применение, но по другим показаниям.
«Сейчас, когда мы поняли всю цепочку патогенеза — фактически логистику развития патологических состояний — мы пытаемся воздействовать на звенья этой цепи», — объяснил он.
Самойлов также пояснил, что «клиническое исследование — научное исследование, которое призвано на цифрах, на статистических данных это показать, с тем, чтобы надзорным органам принять решение и включить официально данные показания в инструкцию по медицинскому применению.
ФМБЦ — головное учреждение Федерального медико-биологического агентства с точки зрения научно-методического сопровождения (ФМБА). Это медучреждение принимает больных коронавирусом с 6 апреля. Сейчас здесь находятся более 90 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
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