Члены экипажа МКС успешно приземлились в Казахстане
Спускаемый аппарат космического корабля с космонавтом Роскосмоса Олегом Скрипочкой и астронавтами NASA Эндрю Морганом и Джессикой Меир приземлился в казахстанской степи.
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Фото, видео: РИА Новости / Александр Рюмин; 5-tv.ru
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС успешно совершил посадку в Казахстане. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.
«Корабль „Союз МС-15“ с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане», — сообщил глава Роскосмоса Рогозин.
Астронавтов встречают на вертолетах, которые доставили к месту приземлюению аппарата необходимое оборудование и бригаду медиков. Членов МКС после эвакуации на воздушном судне отправят сначала на оперативный аэродром в Байконуре. После этого космонавты выдвинутся в столицу на реабилитацию.
Во время эвакуации астронавтов во избежание их возможного заражения будет ограничено время и количество контактов. Все лица, допущенные к эвакуации, прошли тест на коронавирус.
«Введены ограничения на число участвующих в работе по обеспечению посадки сотрудников Росавиации, Роскосмоса, ФМБА и Минобороны. Их участие будет минимизировано», — сообщали ранее в Центре подготовки космонавтов.
Ранее 5-tv.ru писал, что корабль «Союз МС-15» отстыковался от МКС.
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