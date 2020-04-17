Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС успешно совершил посадку в Казахстане. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.

«Корабль „Союз МС-15“ с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане», — сообщил глава Роскосмоса Рогозин.

Астронавтов встречают на вертолетах, которые доставили к месту приземлюению аппарата необходимое оборудование и бригаду медиков. Членов МКС после эвакуации на воздушном судне отправят сначала на оперативный аэродром в Байконуре. После этого космонавты выдвинутся в столицу на реабилитацию.

Во время эвакуации астронавтов во избежание их возможного заражения будет ограничено время и количество контактов. Все лица, допущенные к эвакуации, прошли тест на коронавирус.

«Введены ограничения на число участвующих в работе по обеспечению посадки сотрудников Росавиации, Роскосмоса, ФМБА и Минобороны. Их участие будет минимизировано», — сообщали ранее в Центре подготовки космонавтов.

Ранее 5-tv.ru писал, что корабль «Союз МС-15» отстыковался от МКС.