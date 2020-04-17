«Пресс — огонь»: Лобода показала идеальную фигуру в откровенном боди
Певица поддерживает отличную физическую форму, что и продемонстрировала на опубликованном снимке.
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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial
Атлетичная фигура Светланы Лободы поразила ее поклонников в новом посте на странице певицы в Instagram. Звезда заявила, что готовится к выходу из самоизоляции и продемонстрировала результаты на нескольких фотографиях.
В кадре она стоит в откровенном боди. Этот предмет одежды полностью оголяет живот артистки.
Фанаты не усомнились, что Светлана уже готова выйти из дома и давать концерты в привычных для нее откровенных нарядах. Но окончания режима самоизоляции в ближайшее время ждать не стоит, о чем с сожалением певице напомнили в комментариях.
«Красотка! Божественная!»
«Светик, очень сексуальная»;
«Пресс — огонь»;
«Нереально красивая! На фото можно смотреть вечно»;
«Очень круто! Светлана, как всегда, на высоте!» — оценили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лобода рассказала о жизни в самоизоляции.
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