Атлетичная фигура Светланы Лободы поразила ее поклонников в новом посте на странице певицы в Instagram. Звезда заявила, что готовится к выходу из самоизоляции и продемонстрировала результаты на нескольких фотографиях.

В кадре она стоит в откровенном боди. Этот предмет одежды полностью оголяет живот артистки.

Instagram @lobodaofficial

Фанаты не усомнились, что Светлана уже готова выйти из дома и давать концерты в привычных для нее откровенных нарядах. Но окончания режима самоизоляции в ближайшее время ждать не стоит, о чем с сожалением певице напомнили в комментариях.

«Красотка! Божественная!»

«Светик, очень сексуальная»;

«Пресс — огонь»;

«Нереально красивая! На фото можно смотреть вечно»;

«Очень круто! Светлана, как всегда, на высоте!» — оценили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лобода рассказала о жизни в самоизоляции.