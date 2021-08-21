Пять типов женщин, которых предпочитают богатые мужчины

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Валентин Черников
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Чтобы повысить шансы дамы выйти замуж за миллиардера, психологи советуют придерживаться определенных моделей поведения.

Пять типов женщин, которых предпочитают богатые мужчины

Фото: www.globallookpress.com / face to face

Психологи советуют: чтобы выйти замуж за богача и купаться в бриллиантах, нужно следить за собой. И это правило касается не только внешности. Одной привлекательности недостаточно, если дама планирует довести дело до свадьбы. Для этого стоит придерживаться определенных моделей поведения. 5-tv.ru привел пять типов женщин, которых чаще всего выбирают в жены миллиардеры.

Недотрога

Богатые мужчины по натуре завоеватели. Им неинтересны легкодоступные девушки. Запретный плод сладок, поэтому больше шансов привлечь внимание состоятельного ухажера у той, что в первый вечер знакомства лишь позволит проводить себя до дома. Отказывать нужно тактично и с легким флиртом, намекая на возможное продолжение. По такому принципу нашла свое счастье с принцем сказочная Золушка.

Стерва

Есть мнение, что мужчины любят стерв. Но важно понимать, что стерва — не озлобленная дама, а, напротив, милая девушка. Сладкая, как плод, внутри которого скрыта твердая косточка. Она расставляет любовные сети таким образом, что мужчина сам готов оказаться в них. Считается, что представители сильного пола не влюбляются по собственному желанию, поскольку стремятся быть свободными. Встречая стерву, они думают о короткой интрижке и сами не замечают, как попадают под ее чары.

Прелестница

Чтобы покорить миллиардера, необязательно быть первой красоткой. Но важно верить в собственную неотразимость. Сперва стоит убедить в своей привлекательности себя, и со временем с этим согласятся окружающие. По такому принципу в свое время действовала Мерилин Монро. Богатые люди не обращают внимание на тех, кто не любит себя. У закомплексованных особ нет шанса завоевать обеспеченного мужчину.

Интеллигентка

Женами богачей чаще становятся образованные, умные и воспитанные дамы. Жена создателя Google Ларри Пейджа когда-то покорила его научными успехами в области биомедицинской информатики. А главу Louis Vuitton Moet Hennessy Бернарда Арно в свое время пленила пианистка Элен Мерсье. Чем больше навыков и талантов имеет женщина, тем больше у нее шансов обратить на себя внимание олигарха.

Папина дочка

Отношения с противоположным полом во многом зависят от того, как к девушке относился ее отец. Если папа сумел внушить малышке, что она лучшая, ее подсознательная уверенность в этом будет действовать на мужчин как приворотное зелье. Психологи считают, что у папиных дочек гораздо больше шансов удачно выйти замуж, даже если их внешность не соответствует общепринятым идеалам.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 женских фраз, после которых мужчина не захочет расставаться ни на минуту.

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