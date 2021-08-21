ТОП-3 женщин по знаку зодиака, которые обречены на одиночество

|
Валентин Черников
20 110

Астрологи рассказали о рожденных под тремя созвездиями дам, которым чаще других не везет в любви.

ТОП-3 женщин по знаку зодиака, которые обречены на одиночество

Фото: www.globallookpress.com / Bilderbox;

Не все женщины одинаково успешны в любви, утверждают астрологи. Представительниц разных знаков зодиака порой приводит к одиночеству их характер, личный выбор или невезение. Но есть среди них те, кто чаще других остаются старыми девами.

Весы

Женщина-Весы женственна, нежна и грациозна. Мужчины носят ее на руках. И все же, в конечном итоге, она может остаться одинокой. Причина кроется в ее нерешительности. Эта дама постоянно сомневается в своем выборе, даже после принятия предложения о замужестве. Она колеблется, выбирает между разными партнерами. И как всякий, кто гонится за двумя зайцами, рискует не поймать ни одного.

Водолей

Мужчины любят эту экстравагантную, интересную, яркую женщину. У Водолея много поклонников, но сама она не спешит становиться верной женой. Эта дама ценит свободу и собственное инакомыслие. Может отказаться от брака лишь затем, чтобы не быть как все. Надежда на счастливый союз в этом случае есть, если ей попадется партнер под стать.

Козерог

Дама-Козерог роскошна, сильна и независима. Она твердо стоит на ногах, стремится к финансовой самостоятельности и самореализации во всем, к чему прикасается. Своей целеустремленностью и внутренней силой она порой отпугивает мужчин. Брак с ней возможен, если эта женщина позволит разглядеть в себе романтичную и хрупкую особу, жаждущую любви и защиты.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 женских намеков, которые мужчина никогда не поймет.

+11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.36
0.21 86.86
0.24
ТОП-3 женщин по знаку зодиака, которые обречены на одиночество

Последние новости

6:53
ТОП-3 женщин по знаку зодиака, которые обречены на одиночество
6:50
Три человека погибли и еще пять пострадали в ДТП в Забайкальском крае
6:35
Моргенштерн решил заняться воспитанием своих фанатов: «А вы продолжайте бухать»
6:17
Пять типов женщин, которых предпочитают богатые мужчины
6:00
Авербух рассказал, когда заберет Арзамасову и новорожденного сына из роддома
5:42
ТОП-5 имен женщин, обладательницы которых могут вывести из себя любого

Сейчас читают

Конго нокаутировал Харитонова
Меркель прокомментировала приговор Навальному
Морских змей уличили в желании не убивать людей, а насиловать их
Уж замуж невтерпеж: Нумеролог назвал лучшие даты для заключения брака
Сердобольный маньяк вернул тело Насти Муравьевой из Тюмени бабушке из жалости

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака