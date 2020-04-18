Несмотря на комплименты и вопросы фолловеров, экс-участница «Дома-2» осталась безучастной к шквалу эмоций, которые вызвал ее пост.

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Фото, видео: Instagram @i.s.nesquik

Бывшая участница проекта «Дом-2», модель Инесса Шевчук в очередной раз заставила фанатов завистливо вздохнуть. Она выложила в своем Instagram фото с Мальдивских островов.

На снимке девушка стоит возле небольшой яхты, в купальнике, демонстрируя свои длинные ноги и отличную фигуру. Небо, парусник, океан, купальник и даже полотенце на плечах модели голубого цвета.

Instagram @i.s.nesquik

Подписчики отметили красивое сочетание оттенков и стройное тело девушки. А кто-то даже сравнил Инессу с русалкой и поинтересовался, где можно купить такой купальник.

«Какие же красивые оттенки голубого»;

«Как же я люблю, когда все в голубом цвете. Очень нежно»;

«Русалка»;

«Где такие классные купальники купить?!» — прокомментировали пользователи.

Сама модель никак не описала фотографию, лишь поставила символ — облака.

Девушка часто выкладывает в Instagram снимки, демонстрирующие ее роскошный образ жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Инесса Шевчук выложила фото в постели на террасе мальдивского коттеджа.

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