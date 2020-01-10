«Фото на миллион»: Инесса Шевчук в купальнике устроила себе необычное ложе

Необычное ложе на террасе мальдивского коттеджа устроила себе Инесса Шевчук. Бывшая участница «Дома-2» выложила в Instagram снимок, где нежится в постели поверх металлической сетки. Под ней простирается сине-зеленая гладь Индийского океана. Арендованный дом элитного отеля стоит на воде.

Сама Шевчук на фото лежит на боку в роскошном купальнике аметистового цвета с отливом. Удачная поза подчеркивает округлые очертания ее груди. Судя по макияжу модели, она выбрала оригинальное место не для сна, а для позирования или дневного отдыха.

Instagram @i.s.nesquik

К снимку Инесса приписала пожелание с добрым утром и поставила хештег «Вкуснятина». С тем, что кадр получился вкусным, поклонники спорить не стали.

«Идеальное утро»;

«На обложку журнала, срочно»;

«Замечательный у Вас купальник! О фигуре вообще молчу;

«Невероятно красиво! Рай»;

«Фото на миллион», — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что полуголая Инесса Шевчук выложила фото из спальни.