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  4. «Фото на миллион»: Инесса Шевчук в купальнике устроила себе необычное ложе

«Фото на миллион»: Инесса Шевчук в купальнике устроила себе необычное ложе

, 12:06 | Валентин Черников Фото 819

Звезда «Дома-2» понежилась в постели на террасе мальдивского коттеджа.

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Фото, видео: Instagram @i.s.nesquik

Необычное ложе на террасе мальдивского коттеджа устроила себе Инесса Шевчук. Бывшая участница «Дома-2» выложила в Instagram снимок, где нежится в постели поверх металлической сетки. Под ней простирается сине-зеленая гладь Индийского океана. Арендованный дом элитного отеля стоит на воде.

Сама Шевчук на фото лежит на боку в роскошном купальнике аметистового цвета с отливом. Удачная поза подчеркивает округлые очертания ее груди. Судя по макияжу модели, она выбрала оригинальное место не для сна, а для позирования или дневного отдыха.

Instagram @i.s.nesquik

К снимку Инесса приписала пожелание с добрым утром и поставила хештег «Вкуснятина». С тем, что кадр получился вкусным, поклонники спорить не стали.

«Идеальное утро»;

«На обложку журнала, срочно»;

«Замечательный у Вас купальник! О фигуре вообще молчу;

«Невероятно красиво! Рай»;

«Фото на миллион», — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что полуголая Инесса Шевчук выложила фото из спальни.

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