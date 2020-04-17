Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом
Президенты России и Франции рассмотрели возможность организации рабочей встречи лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН в формате видеоконференции.
Фото: www.globallookpress.com / TASS Host Photo Agency
Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе беседы, которая состоялась по инициативе Парижа, лидеры обеих стран обменялись мнениями о ситуации в связи с распространением коронавируса.
«В ходе обмена мнениями о ситуации в связи с распространением пандемии коронавируса главы государств проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и Франции мерах, направленных, в том числе, и на минимизацию негативных социально-экономических последствий», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Кроме того, Владимир Путин и Эммануэль Макрон рассмотрели возможность проведения рабочей встречи лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН в формате видеоконференции.
Отмечается, что президент Франции во время общения выразил благодарность российскому лидеру за содействие в вопросах возвращения граждан страны на родину, а также обеспечения условий для транспортировки медицинского оборудования через РФ.
В завершении лидеры обеих стран договорились и в дальнейшем развивать двустороннее сотрудничество в рамках установившегося контакта между главами правительств.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции продлили режим самоизоляции.
- 17 апр
- Эксперт рассказал, когда Петербург достигнет пика заболеваемости COVID-19
- 17 апр
- «Береженого Бог бережет»: Путин о создаваемых резервах для борьбы с коронавирусом
- 17 апр
- Власти Кубани продлили режим карантина из-за коронавируса до 30 апреля
- 17 апр
- РПЦ просит власти допустить подготовленных священников в больницы Москвы
- 17 апр
- МИД рассматривает 28 тысяч заявок на оказание помощи россиянам за рубежом
- 17 апр
- Попова сравнила заболеваемость коронавирусом в РФ с другими странами
- 17 апр
- Работающим россиянам старше 65 лет продлят больничные до 30 апреля
- 17 апр
- РПЦ призвала верующих молиться дома на Пасху и в другие праздники
- 17 апр
- В МВД Башкирии объяснили инцидент с задержанием детей в Нефтекамске
- 17 апр
- Глава ФМБЦ рассказал о применении телемедицины против коронавируса
Читайте также
42%
-0.77 80.11
-1.17
Нашли ошибку?