Президенты России и Франции рассмотрели возможность организации рабочей встречи лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН в формате видеоконференции.

Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом

Фото: www.globallookpress.com / TASS Host Photo Agency

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе беседы, которая состоялась по инициативе Парижа, лидеры обеих стран обменялись мнениями о ситуации в связи с распространением коронавируса.

«В ходе обмена мнениями о ситуации в связи с распространением пандемии коронавируса главы государств проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и Франции мерах, направленных, в том числе, и на минимизацию негативных социально-экономических последствий», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, Владимир Путин и Эммануэль Макрон рассмотрели возможность проведения рабочей встречи лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН в формате видеоконференции.

Отмечается, что президент Франции во время общения выразил благодарность российскому лидеру за содействие в вопросах возвращения граждан страны на родину, а также обеспечения условий для транспортировки медицинского оборудования через РФ.

В завершении лидеры обеих стран договорились и в дальнейшем развивать двустороннее сотрудничество в рамках установившегося контакта между главами правительств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции продлили режим самоизоляции.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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