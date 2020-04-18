Почему Алена Свиридова чуть не сделала аборт

Второй сын Алены Свиридовой мог не родиться, если бы не вмешался случай. Об этом артистка рассказала в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». За плечами звезды два распавшихся брака и цепь романов, которые чаще заканчивались по ее инициативе.

Сегодня певица сожалеет, что бросила первого мужа Сергея Свиридова. Кандидат химических наук подарил Алене Леоновой (девичья фамилия певицы — Прим.ред.) фамилию, под которой она позже прославилась, первого сына Василия, и пять лет счастливой жизни.

От Сергея девушка сбежала к телевизионщику по имени Артур. Ее тянуло к миру искусства. Через несколько лет она начала свой путь к славе на эстраде, но уже без Артура и 11-летнего сына. Его воспитанием занялся отец и родители Алены. Молодую певицу из Минска заметили и пригласили в Москву. Там вместе с успешной музыкальной карьерой она нашла нового избранника. В 1998 году Свиридова вышла замуж за гражданина США, сотрудника американского посольства в РФ Генри Пикока.

Союз продлился два года. Муж не смирился с плотным рабочим графиком певицы, а ей не хватило любви. Это чувство она обрела в 2002-м с новым ухажером, студентом-манекенщиком Дмитрием Мирошниченко. На тот момент ему было 20, а ей 40. Они сошлись на съемках реалити-шоу в Кении. Парень покорил ее своим упорством.

Позже Свиридова попыталась разорвать отношения с молодым человеком, но обнаружила, что беременна. Рожать ребенка она не хотела — не понимала, как растить малыша одной, а отца в Дмитрии не видела. В день, когда певица должна была отправиться на аборт, она слегла с лихорадкой. К Алене пришла мать и сказала, что это судьба, и ребенка нужно оставлять. Сегодня ее сыну Григорию 16 лет. А с Дмитрием артистка все же рассталась после четырех лет знакомства, когда узнала о его изменах.

Нынешнего возлюбленного, Давида Варданяна, звезда встретила в Армении, где давала концерты. Они вместе уже десять лет, но певица больше не хочет замуж. Свиридова считает, что не склонна к постоянству и избегает предсказуемости. Она жаждет, чтобы ее жизнь была похожа на сериал, когда ты не знаешь, что произойдет в следующей серии.

Ранее 5-tv.ru писал, что коллеги Бориса Корчевникова рассказали о его состоянии. Появилась информация, что у тележурналиста обнаружен коронавирус.