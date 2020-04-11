Коллеги Бориса Корчевникова рассказали о его состоянии
Накануне появилась информация, что у тележурналиста обнаружен коронавирус.
Фото: ТАСС / Владимир Гердо
Ведущий программы «Судьба человека» и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников «в порядке». Об этом сообщает «МК» со ссылкой на его коллег.
Накануне появилась информация, что у Корчевникова, продолжавшего в последние дни съемки для авторского проекта, появились явные признаки заболевания. Инсайдеры заявили, что тест на COVID-19 показал положительный результат, однако эта информация до сих пор не подтверждена. Сообщалось, что журналист лечится дома.
В свою очередь на канале «Спас» информацию о болезни руководителя опровергли. Там сообщили, что, как и большинство сотрудников, он работает из дома.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, за прошедшие сутки в России выявлено 1667 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в стране достигло 13 584. Число жертв увеличилось на 12 человек и достигло 106. Вылечились с момента начала пандемии в общей сложности 1045 человек.
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