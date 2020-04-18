«На дело с совком»: Топалов показал прогулки с сыном в самоизоляции

Подписчики «разглядели» в маленьком Мише бригадира строителей.

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Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial

Влад Топалов выложил в своем Instagram фото, на котором он гуляет вместе со своим маленьким сыном Мишей возле дома. На снимке малыш идет впереди папы в синем комбинезоне, в руках у него совок и ведерко. Причем у мальчика очень серьезное выражение лица.

«Джентльмены пошли на дело!» — подписал фото Топалов.

Instagram @vladtopalovofficial

Подписчики бурно отреагировали на фотографию в профиле Влада. Их позабавило выражение лица маленького Миши.

«А сынок явно бригадир — идет серьезный»;

«Маленький боссик»;

«Кто кого прикрывает? По лицу сына читается „пап, можно выходить, все чисто"» — прокомментировали пользователи.

Влад Топалов женат на Регине Тодаренко. Их роман завязался, когда телеведущая и певец начали вместе вести передачу «Орел и решка». В октябре 2018 года пара официально зарегистрировала свой брак. Их сыну Мише этой зимой исполнится два года.

Ранее 5-tv.ru сообщал — Топалов признался, что не может найти с сыном общий язык.

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