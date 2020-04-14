«Это так грустно!» — Топалов признался, что не может найти с сыном общий язык
Новый снимок артиста с полуторагодовалым наследником до глубины души растрогал фанатов певца.
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Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial
Не прошло и двух лет, как популярный певец Влад Топалов стал отцом. 5 декабря 2018 года любимая супруга артиста — телеведущая Регина Тодоренко — подарила ему первенца Майкла.
Сегодня музыкант то и дело выкладывает в Instagram забавные фото и видео с наследником в главной роли. Видно, что звездные родители, уделяют максимум внимания ребенку и делают все, чтобы он рос здоровым и счастливым.
Но, в воспитании детей, как и других грандиозных делах, случаются кризисы. Так, недавно Топалов пожаловался, что никак не может найти с сыном общий язык.
«Я вообще его не понимаю… Это так грустно…», — подписал очередное фото с малышом певец.
Поклонники поспешили успокоить артиста, объяснив, что главное для ребенка сегодня — максимум заботы и участия. Так, по заверениям опытных родителей, понимать собственного наследника Топалов начнет не раньше, чем через несколько лет. Ведь Майклу еще придется освоить буквы и научиться складывать их в слова. И только потом малыш смело скажет папе что-нибудь интересное.
«Еще немного и только вы и будете его понимать! И всем переводить!»
«А что понимать? Когда веселится и смеется ему хорошо, а если плачет, то либо голодный или памперс нужно менять»,
«Главное, чтобы он вас понимал!» — делились советами с Владом фанаты.
Вместе с тем, многие фолловеры признались, что им очень нравится следить за звездным семейством. Ведь Топалов и Тодоренко, по их мнению, настолько идеальная пара, что могут преподать многим урок, как нужно строить крепкие отношения.
Ранее 5-tv.ru показал забавное домашнее видео Влада Топалова с полуторагодовалым сыном.
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