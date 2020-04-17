По предварительным данным, подозреваемый Сергей Новиков принял деньги от представителя одной из строительных компаний, которая должна была участвовать в возведении диспансера в поселке Туим.

ФСБ задержала замглавы Хакасии при получении взятки

Фото: Известия / Алексей Майшев

Сотрудники ФСБ задержали заместителя главы Хакасии Сергея Новикова. По предварительным данным, высокопоставленный чиновник из администрации Валентина Коновалова был пойман с поличным при получении взятки.

Как стало известно РЕН ТВ, предполагаемый нарушитель принял денежные средства от представителя одной из строительных организаций региона, которая должна была участвовать в возведении диспансера в поселке Туим. Сумма гонорара составила порядка двух миллионов рублей.

В настоящий момент в отношении Новикова проводятся следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела на основании статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оперуполномоченный ОВД оперативно-разыскного отдела Московской областной таможни задержан в столице. Ему предъявлено обвинение по делу о взятке в особо крупном размере.

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