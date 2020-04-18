Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

По поводу задержания исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ республики Сергея Новикова высказался политолог Александр Мяхар. Накануне чиновника задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По словам Александра Мяхара, однажды во время интервью он практически прямо задал и. о. замминистра вопрос про коррупцию в его ведомстве.

«Я его спросил, не страшно ли ему вернуться в СИЗО. На что Сергей Новиков ответил — пусть с этими вопросами разбираются правоохранительные органы», — вспоминает политолог.

По его мнению, работа чиновников в Хакасии в настоящий момент построена не на помощи жителям республики, а на «получении каких-то преференций для себя».

«Кто на очереди следующий? Мы прекрасно понимаем, что, пока будут вестись следственные действия, Сергей Николаевич Новиков может поведать множество интересного. История не окончена», — заявил Александр Мяхар.

По некоторым данным, Сергей Новиков планировал получить незаконное денежное вознаграждение от главы одной из строительных компаний за помощь в получении контракта. Во время передачи части денег, а именно двух миллионов рублей, чиновник был задержан. Мера пресечения подозреваемому пока не избрана.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбуждено в отношении задержанного по подозрению в получении взятки замглавы Хакасии.

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