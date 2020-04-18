В Следственном комитете РФ планируют ходатайствовать о заключении под стражу исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ республики Сергея Новикова. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Накануне чиновника задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В отношении его возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в декабре прошлого года между ГКУ РХ «Управление капитального строительства» и строительной компанией был заключен государственный контракт на сумму более 480 миллионов рублей на возведение второй очереди Туимского психоневрологического интерната.

«Новиков, являясь должностным лицом, имея умысел на получение взятки, требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 миллионов рублей за организованное им покровительство деятельности фирмы», — сообщает Светлана Петренко.

17 апреля в Абакане во время передачи части денег, а именно двух миллионов рублей, Сергей Новиков был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбуждено в отношении задержанного по подозрению в получении взятки замглавы Хакасии.