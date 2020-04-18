СК РФ опубликовал видео задержания замглавы Хакасии
Сергея Новикова подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; СК РФ
Следственный комитет РФ опубликовал кадры задержания исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ республики Сергея Новикова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Чиновник в ходе операции заявил силовикам, что не понимает причины своего задержания.
По версии следствия, Сергей Новиков планировал получить незаконное денежное вознаграждение от главы одной из строительных компаний за помощь в получении контракта. Во время передачи части денег, а именно двух миллионов рублей, чиновник был задержан. СК РФ планирует ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбуждено в отношении задержанного по подозрению в получении взятки замглавы Хакасии.
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