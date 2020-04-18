Число погибших в крушении самолета-амфибии под Хабаровском увеличилось до 4
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего в ЧП.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Тело четвертого погибшего при крушении самолета-амфибии обнаружили в Хабаровском крае.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что легкомоторный самолет, принадлежавший бизнесмену Илье Карабуту, потерпел крушение в 35 километрах от аэродрома Калинка, расположенного в Хабаровском крае.
На место ЧП незамедлительно были направлены группа спасателей ДВРПСО МЧС России в составе шести человек, одной единицы техники и отделение 35 краевой пожарной части. При падении воздушное судно внезапно загорелось.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет МиГ-31 рухнул в Казахстане.
Читайте также
+4° 753 мм рт. ст.
70%
70%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
-0.77 80.11
-1.17
Нашли ошибку?