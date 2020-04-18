Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего в ЧП.

Число погибших в крушении самолета-амфибии под Хабаровском увеличилось до 4

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Тело четвертого погибшего при крушении самолета-амфибии обнаружили в Хабаровском крае.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что легкомоторный самолет, принадлежавший бизнесмену Илье Карабуту, потерпел крушение в 35 километрах от аэродрома Калинка, расположенного в Хабаровском крае. 

На место ЧП незамедлительно были направлены группа спасателей ДВРПСО МЧС России в составе шести человек, одной единицы техники и отделение 35 краевой пожарной части. При падении воздушное судно внезапно загорелось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет МиГ-31 рухнул в Казахстане.

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