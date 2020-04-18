По предварительной информации, жертвами авиаинцидента стали три человека, их личности устанавливаются.

Разбившийся под Хабаровском самолет принадлежал бизнесмену

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

Легкомоторный самолет Л-142, разбившийся неподалеку от Хабаровска принадлежал местному бизнесмену Илье Карабуту. Об этом сообщает РЕН ТВ. В сфере интересов предпринимателя — медицинская техника, оборудование и инструменты.

По данным из открытых источников, в 2018 году Карабут участвовал в открытом Чемпионате Московской области по высшему пилотажу. Сборная Хабаровского края, которую представлял бизнесмен, заняла первое место в общекомандном зачете в третьей лиге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторный самолет упал в Хабаровском крае.

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