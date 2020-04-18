Видео с места крушения самолета-амфибии в Хабаровском крае
Четыре человека скончались в результате авиакатастрофы легкомоторного самолета.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Видео с места крушения самолета-амфибии Л-4 публикует 5-tv.ru. Легкомоторное воздушное судно рухнуло в 35 километрах от аэродрома Калинка.
На борту находились четыре человека, все они погибли.
Воздушное судно принадлежало бизнесмену Илье Карабуту.
На месте ЧП работают экстренные службы региона. Им предстоит выяснить причины произошедшего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны имена погибших при крушении самолета Л-4 в Хабаровском крае.
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