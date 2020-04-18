В распоряжении 5-tv.ru появилось полное видео задержания заместителя губернатора Хакасии Сергея Новикова. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ планируют ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как силовики перекрывают выезд автомобилю Сергея Новикова и буквально вытаскивают его из машины. По версии следствия, за минуту до этого чиновник получил два миллиона рублей незаконного вознаграждения от предпринимателя. Таким образом, его взяли с поличным. Сотрудники ФСБ обыскали подозреваемого, надели на него наручники и увезли на допрос.

По предварительным данным, в декабре прошлого года между ГКУ РХ «Управление капитального строительства» и строительной компанией был заключен государственный контракт на сумму более 480 миллионов рублей на возведение второй очереди Туимского психоневрологического интерната.

«Новиков, являясь должностным лицом, имея умысел на получение взятки, требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 миллионов рублей за организованное им покровительство деятельности фирмы», — сообщают в Следственном комитете РФ.

Журналист Михаил Афанасьев рассказал о темных пятнах в биографии Сергея Новикова. Он утверждает, что однажды чиновника осудили за кражу.

«В 90-е годы он вообще был задержан, осужден за кражу магнитофона», — сказал журналист.

В 2015 году Сергей Новиков уже становился фигурантом уголовного дела. Тогда речь шла о хищении бюджетных средств. Однако спустя два месяца после начала разбирательства, чиновник вышел на свободу. Вместо группового мошенничества в особо крупном размере он стал подозреваемым в халатности. Позже во время суда выяснилось — срок давности по статье «Халатность» истек, и дело в отношении Новикова закрыли.

Известно, что Сергей Новиков заканчивал строительство своего шикарного особняка на берегу водоема. Чиновник огородил огромный земельный участок по периметру металлическим забором.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбуждено в отношении задержанного по подозрению в получении взятки замглавы Хакасии.