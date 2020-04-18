Дубцова в ослепительном образе призналась на самоизоляции, что хочет на работу

Певица Ирина Дубцова написала новую песню, но режим самоизоляции не позволяет социально ответственной артистке поехать на звукозаписывающую студию.

Однако 38-летняя уроженка Волгограда не стала унывать и разместила в Instagram короткое видео, на котором предстала в новом образе — с аккуратным макияжем, длинными ресницами и красиво завитыми локонами.

Подписчики в целом назвали певицу «ослепительной».

«Ирочка, ты божественна!»

«Какая вы прекрасная и талантливая»

«Как круто с этой длиной волос, Ируся».

Instagram @dubtsova_official

Но нашлись и злопыхатели, «разглядевшие» на лице артистки явные признаки пластической хирургии. В ответ на это женщина разместила свое архивное фото, доказывая, что никаких операций на лице не делала.

Instagram @dubtsova_official

Впрочем, однажды Ирина все же сделала операцию — на груди после рождения сына, напоминают Дни.ру.

Ранее Ирина Дубцова рассказала пикантные подробности личной жизни. Артистка заявила, что однажды отказалась от секса за миллион евро.