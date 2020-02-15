«Мне предлагали миллион евро за секс»: Дубцова сделала неожиданное признание

Ирина Дубцова рассказала пикантные подробности личной жизни. Артистка заявила, что однажды отказалась от секса за миллион евро, пишет Peopletalk.

«Мне предлагали миллион евро за секс. Я отказалась. Не понимаю, то ли гордиться этим, то ли дурой себя считать», –пошутила звезда.

По словам Дубцовой, зарабатывать она предпочитает творчеством. Еще в юности песни начали приносить ей хороший доход — она пела в ресторане, будучи студенткой музыкального училища.

«Зарабатывала, кстати, приличные деньги и кормила весь курс не в столовке, а в ресторане рядом», — заявила исполнительница.

Также Дубцова пояснила, что не требует от организаторов гастролей роскошных условий, которые иногда просят некоторые звезды российского шоу-бизнеса.

«Самая важная техническая часть — это то, что не корректируется никогда. А в бытовом райдере у меня всегда должен быть ромашковый чай, VIP-проход в аэропорту и машина — седан, а не джип», — отметила певица.

Скромные аппетиты у артистки и в плане шопинга. Она предпочитает тратить деньги на более крупные покупки.

«Крокодиловая сумка за 35 тысяч евро. Это подарок. А из самого дорогого, что сама себе покупала, — это не в гардеробе, а в гараже. „Майбах“», — призналась звезда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дубцова рассказала, за что «наказала» сына.