Губернатор Подмосковья о скончавшемся областном депутате: «Делал огромное количество добрых поступков»
Ивану Жукову было 63 года.
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Фото, видео: Instagram @andreyvorobiev; mosoblduma.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования семье скончавшегося депутата Мособлдумы Ивана Жукова. Как отметил глава региона, 14 апреля у 63-летнего законодателя обнаружили коронавирус, и сегодня утром его сердце остановилось.
«Мы его звали Ваня Жуков, потому что он был очень молод душой, делал огромное количество добрых поступков в Ногинском округе, откуда он был избран», — рассказал Воробьев в видео, размещенном в Instagram.
Как передавал 5-tv.ru, в 1997 году Иван Жуков стал депутатом Мособлдумы второго созыва. С 2007-го по 2016 годы занимал пост заместителя председателя парламента Московской области.
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