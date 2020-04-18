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Губернатор Подмосковья о скончавшемся областном депутате: «Делал огромное количество добрых поступков»

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Сергей Зеленский
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Ивану Жукову было 63 года.

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Фото, видео: Instagram @andreyvorobiev; mosoblduma.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования семье скончавшегося депутата Мособлдумы Ивана Жукова. Как отметил глава региона, 14 апреля у 63-летнего законодателя обнаружили коронавирус, и сегодня утром его сердце остановилось.

«Мы его звали Ваня Жуков, потому что он был очень молод душой, делал огромное количество добрых поступков в Ногинском округе, откуда он был избран», — рассказал Воробьев в видео, размещенном в Instagram.

Instagram @andreyvorobiev

Как передавал 5-tv.ru, в 1997 году Иван Жуков стал депутатом Мособлдумы второго созыва. С 2007-го по 2016 годы занимал пост заместителя председателя парламента Московской области.

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