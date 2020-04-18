На протяжении девяти лет он занимал пост зампредседателя парламента Московской области.

Депутат Мособлдумы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет

Фото: ВКонтакте @in.zhukov, @igor_suhin

Тема:
Эпидемия коронавируса

Депутат Мособлдумы Иван Жуков скончался на 64-м году жизни. По некоторым данным, он был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Такое сообщение появилось на странице во ВКонтакте главы Богородского городского округа Игоря Сухина.

«Чертов коронавирус вырвал тебя из нас. Все эти дни мы говорили друг другу: «Жуков выздоровеет. Конечно, справится, одолеет. Да, в реанимации, но выкарабкается же», — написал он.

Вконтакте @igor_suhin

По данным РЕН ТВ, Жуков во время режима самоизоляции работал вместе с волонтерами на складе.

В 1997 году Иван Жуков стал депутатом Мособлдумы второго созыва.

С 2007-го по 2016 годы он занимал пост заместителя председателя парламента Московской области.

Как передавал 5-tv.ru, число инфицированных COVID-19 в России за сутки увеличилось на 4785

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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