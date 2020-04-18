Депутат Мособлдумы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет
На протяжении девяти лет он занимал пост зампредседателя парламента Московской области.
Фото: ВКонтакте @in.zhukov, @igor_suhin
Депутат Мособлдумы Иван Жуков скончался на 64-м году жизни. По некоторым данным, он был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Такое сообщение появилось на странице во ВКонтакте главы Богородского городского округа Игоря Сухина.
«Чертов коронавирус вырвал тебя из нас. Все эти дни мы говорили друг другу: «Жуков выздоровеет. Конечно, справится, одолеет. Да, в реанимации, но выкарабкается же», — написал он.
По данным РЕН ТВ, Жуков во время режима самоизоляции работал вместе с волонтерами на складе.
Как передавал 5-tv.ru, число инфицированных COVID-19 в России за сутки увеличилось на 4785
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 18 апр
- Правительство РФ расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей экономики
- 18 апр
- У москвичей с коронавирусом и их близких аннулировали 554 пропуска
- 18 апр
- «Русалка»: Анна Семенович от одиночества в самоизоляции начала целоваться с рыбами
- 18 апр
- В Роспотребнадзоре ответили Лукашенко на критику тест-систем на коронавирус
- 18 апр
- В США жертв COVID-19 начали хоронить в братских могилах
- 18 апр
- Песков: Путин не пойдет на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя
- 18 апр
- Ансамбль песни и пляски Росгвардии записал трогательную песню в поддержку врачей
- 18 апр
- Международная команда ученых выявила новые ранние симптомы заражения коронавирусом
- 18 апр
- Собянин продлил ограничительные меры в Москве до 1 мая
- 18 апр
- Врач Владимир Володин рассказал об эффективности бани при борьбе с коронавирусом
Читайте также
56%
-0.77 80.11
-1.17
Нашли ошибку?