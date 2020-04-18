«Всем не угодишь»: Кудрявцева раскрыла секрет душевного комфорта
Ведущая рассказала, как устала быть для всех хорошей, заметив, что многие этим пользуются.
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Фото, видео: Instagram @leratv
Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в Instagram рецептом душевного равновесия и гармонии. Она описала личный опыт, который помог ей сделать важный выбор между репутацией отзывчивого человека и собственным комфортом.
«Я всегда хотела, чтоб меня все любили! Вот все! Я же хорошая. ️ Пока не поняла, что растрачиваю себя и изнашиваю морально. Нельзя быть хорошим для всех, вот нельзя. Обязательно найдется кто-то, кого ты раздражаешь, кому ты не отзываешься. Но ты уже вроде как приучила всех, что понимающая, добрая», — вспомнила Кудрявцева.
Однако потом, по ее словам, ей надоело такое положение дел. Как отмечают «Дни.ру», звезда просто начала не стесняться говорить открыто свои мысли и заметила, что жить стало гораздо легче.
«И когда я сказала „стоп!“, стала громко высказывать свое мнение, не пряча голову в песок, вдруг я для многих стала „неудобной“, некомфортной. Зато мне стало комфортно, а это самое главное!» — резюмировала ведущая.
Подписчики поддержали Кудрявцеву. Среди них нашлись и знаменитости: Дмитрий Губерниев, Марина Федункив и другие.
«Зато такой человек, который говорит все в глаза, не воткнет в спину нож»
«Поддерживаю, всем не угодишь!» — писали поклонники.
Ранее, как писал 5-tv.ru, Лера Кудрявцева рассказала, как не стала космонавтом.
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