Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в Instagram рецептом душевного равновесия и гармонии. Она описала личный опыт, который помог ей сделать важный выбор между репутацией отзывчивого человека и собственным комфортом.

«Я всегда хотела, чтоб меня все любили! Вот все! Я же хорошая. ️ Пока не поняла, что растрачиваю себя и изнашиваю морально. Нельзя быть хорошим для всех, вот нельзя. Обязательно найдется кто-то, кого ты раздражаешь, кому ты не отзываешься. Но ты уже вроде как приучила всех, что понимающая, добрая», — вспомнила Кудрявцева.

Instagram @leratv

Однако потом, по ее словам, ей надоело такое положение дел. Как отмечают «Дни.ру», звезда просто начала не стесняться говорить открыто свои мысли и заметила, что жить стало гораздо легче.

«И когда я сказала „стоп!“, стала громко высказывать свое мнение, не пряча голову в песок, вдруг я для многих стала „неудобной“, некомфортной. Зато мне стало комфортно, а это самое главное!» — резюмировала ведущая.

Подписчики поддержали Кудрявцеву. Среди них нашлись и знаменитости: Дмитрий Губерниев, Марина Федункив и другие.

«Зато такой человек, который говорит все в глаза, не воткнет в спину нож»

«Поддерживаю, всем не угодишь!» — писали поклонники.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Лера Кудрявцева рассказала, как не стала космонавтом.