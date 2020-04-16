«Снилось, что взлетаю»: Лера Кудрявцева рассказала, как не стала космонавтом

Тележурналистка опубликовала фото в космическом скафандре и поведала о слезах и горьком разочаровании.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Лера Кудрявцева призналась, что много лет назад собиралась полететь в космос «по знакомству». На своей странице в Instagram тележурналистка выложила свое фото в скафандре и рассказала, как жестоко над ней пошутил родственник.

«Муж моей сестры работает в центре подготовки космонавтов. Ну и что-то слово за слово, я говорю — это моя мечта! Дима мне говорит, ну, мол, могу организовать. Я ночами не спала, всем растрындела, мол, все — лечу в космос. Сны снились, как я взлетаю, и мой полет снимает программа „ Время». Облазила в центре все, посидела в ракете, согнувшись рогаликом, залезла в скафандр…» — написала Кудрявцева.

Instagram @leratv

По словам, телезвезды, когда родственник сказал, что обещание было шуткой, ее «слезам не было конца», и после такого «предательства», она больше не знала, о чем мечтать.

«Рассмешила, не могу! Вот, что значит чистая душа, ведь верила!»

«Эх, у меня такая же мечта!»

«Лерочка, слава богу это шутка!»

«Даже то, что вы уже на себе испытали — кайф! Читала и прям кайфовала от этой мечты вместе с вами. Да и какие ваши годы. Еще полетите!» — утешают Кудрявцеву подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда полетят на орбиту первые российские космические туристы.

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