«Снилось, что взлетаю»: Лера Кудрявцева рассказала, как не стала космонавтом
Тележурналистка опубликовала фото в космическом скафандре и поведала о слезах и горьком разочаровании.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет Джигану» — Агата Муцениеце заявила, что ее избил Павел Прилучный
«Он пообещал, что уничтожит меня»: Елена Корикова о том, кто пустил ее карьеру «под откос»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
«Как у Лободы!» — Фанаты разглядели у Веры Брежневой шестой палец на ноге
Фото, видео: Instagram @leratv
Лера Кудрявцева призналась, что много лет назад собиралась полететь в космос «по знакомству». На своей странице в Instagram тележурналистка выложила свое фото в скафандре и рассказала, как жестоко над ней пошутил родственник.
«Муж моей сестры работает в центре подготовки космонавтов. Ну и что-то слово за слово, я говорю — это моя мечта! Дима мне говорит, ну, мол, могу организовать. Я ночами не спала, всем растрындела, мол, все — лечу в космос. Сны снились, как я взлетаю, и мой полет снимает программа „ Время». Облазила в центре все, посидела в ракете, согнувшись рогаликом, залезла в скафандр…» — написала Кудрявцева.
По словам, телезвезды, когда родственник сказал, что обещание было шуткой, ее «слезам не было конца», и после такого «предательства», она больше не знала, о чем мечтать.
«Рассмешила, не могу! Вот, что значит чистая душа, ведь верила!»
«Эх, у меня такая же мечта!»
«Лерочка, слава богу это шутка!»
«Даже то, что вы уже на себе испытали — кайф! Читала и прям кайфовала от этой мечты вместе с вами. Да и какие ваши годы. Еще полетите!» — утешают Кудрявцеву подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда полетят на орбиту первые российские космические туристы.
Читайте также
93%
0.39 80.67
0.55
Нашли ошибку?