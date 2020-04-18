Посетителей эвакуировали из гипермаркета в Москве из-за пожара на парковке

Как стало известно 5-tv.ru, возгорание произошло на минус втором этаже ТЦ.

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Фото, видео: Instagram @gornakovaa

Посетителей гипермаркета на улице Вавилова в Москве экстренно эвакуировали из-за возгорания, которое произошло на подземной парковке. По информации 5-tv.ru, пожар возник на минус втором этаже.

Предположительно, очаг возгорания находился в электрощитовой.

Огнеборцам удалось ликвидировать пожар. Есть ли в результате ЧП пострадавшие неизвестно.

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