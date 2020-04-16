Тело неизвестного мужчины обнаружили в здании Большого театра
Правоохранители уточняют обстоятельства загадочной смерти.
Фото: ТАСС / Карпухин Сергей
В здании художественно-производственных мастерских комплекса Большого театра России в Москве было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, передает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Человек, который был найден в подвале мастерской ГАБТа, не является сотрудником Большого театра», — пояснил собеседник информагентства.
По версии других СМИ, в мастерской, где произошло ЧП, дежурили двое технических специалистов. В какой-то момент рабочие поспорили и решили урегулировать конфликт силовым методом. В ходе потасовки один из мужчин схватил нож и нанес им несколько ударов по своему оппоненту. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте. Уточняется, что прибывшим на место правоохранителям удалось перехватить подозреваемого в убийстве. В настоящий момент предполагаемый преступник находится в отделении полиции и дает показания об обстоятельствах инцидента.
Ранее 5-tv.ru опубликовал жуткие кадры с места убийства трех женщин в квартире в Архангельске.
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