Пылкий мачо или нежный романтик? Как группа крови влияет на сексуальный темперамент

Ученые из Германии настаивают: именно этот показатель позволяет точно определить, каков партнер в постели.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / John Rowley, uwe umstätter, imagebroker/Florian Kopp, Florian Kopp

Знать группу крови полезно не только в медицинских целях, например, при подготовке к операции или будучи донором. Но и в случае, когда необходимо быстро понять, что за человек находится перед вами, утверждают ученые.

Так, последние исследования доказали, что кровь способна лучше любого астролога рассказать не только об особенностях организма, но и о характере человека, и даже определить его судьбу. В числе прочего, можно узнать и каким сексуальным темпераментом обладает ваш партнер, пишет информагентство «Актуальные новости».

Сентиментальный романтик или дикий мачо?

В 2017 году ученые из Германии провели уникальное исследование среди трех тысяч добровольцев мужского пола и заметили интересную особенность: каждая конкретная группа крови отвечает за то или иное поведение человека в постели.

Самые страстные натуры — обладатели первой группы крови. Они больше других респондентов готовы на невероятные сексуальные эксперименты, а также перманентно находятся в состоянии повышенного либидо.

Если у мужчины вторая группа крови, то можно смело заявить: он — надежный и верный партнер, но немного асексуальный. Его второй половинке не стоит ожидать чего-то невероятного в кровати, зато с таким человеком можно о многом поговорить.

Чувственный идеалист — именно так можно охарактеризовать обладателя третьей группы крови. Такой мужчина, по словам специалистов, всегда будет внимательно относится к чувствам партнерши и сделает все, о чем его попросят.

Обладатель четвертой группы крови — убежденный консерватор. Ученые утверждают: такой партнер вряд ли поддастся на уговоры поэкспериментировать с игрушками для взрослых, но обязательно постарается доставить женщине удовольствие проверенными методами.

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