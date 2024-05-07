Встречается часто: какую группу крови предпочитают клещи

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 27 0

В Чехии выяснили, что клещи предпочитают II группу крови

Встречается часто: какую группу крови предпочитают клещи

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Исследование провели в лабораторных условиях.

Ученые из Чехии выяснили, какую группу крови предпочитают клещи, переносящие боррелиоз. Оказалось, что их очень привлекает II резус-фактор. А вот III группа крови им не очень нравится.

Исследование опубликовал портал AAEM. Кровь испытуемых помещали на бумагу в чашке Петри, а после этого туда выпускали клещей. Так кровопийцы и делали свой выбор.

Исследователи отметили, что для более точных результатов надо провести эксперимент не только в лабораторных условиях, но и внутри живого организма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как эффективно защититься от укусов клещей наиболее действенными средствами защиты, помимо специальных спреев. Нужно подобрать одежду из плотных тканей, эфирное масло эвкалипта и обувь на высокой подошве.

Яркие ткани и рисунки привлекают внимание насекомых, поэтому для лучшей безопасности, стоит выбирать приглушенные тона.

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