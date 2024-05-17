Силы ПВО подавили свыше десяти БПЛА в небе над Новороссийском

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 1 785 0

У киевского режима мало успехов.

Силы ПВО подавили свыше десяти БПЛА в небе над Новороссийском

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Украинские террористы попытались атаковать Новороссийск своими БПЛА, но, как всегда, безуспешно. Силы ПВО уже подавили более десяти беспилотников. В некоторых местах возникают локальные пожары, но их уже ликвидируют. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

«Сегодня ночью киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска. Благодарен нашим военнослужащим за слаженную и качественную работу. Силами ПВО было подавлено более десяти беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские БПЛА сбили с помощью стрелкового оружия над Севастополем.

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