В Крым из Москвы доставили Благодатный огонь

В Крым регулярным рейсом доставили Благодатный огонь из Москвы. Его перевозили в специальных лампах Дэви с соблюдением особых мер безопасности, рассказали в пресс-службе аэропорта Симферополя.

Благодатный огонь доставят в собор святого благоверного Александра Невского в Симферополе и Свято-Владимирский собор в Херсонесе, а также во все храмы Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония освящения Благодатного огня прошла 18 апреля в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. В связи с распространением коронавируса впервые за десять веков, действо проводилось при абсолютном отсутствии паломников.

Спецборт с Благодатным огнем из Храма Гроба Господня приземлился в столичном аэропорту «Внуково» вчера вечером.

В канун Пасхи Благодатный огонь сходит в Кувуклии — часовне в центре храма Гроба Господня. Обычно, после того, как в помещении загорается лампада и 33 свечи, верующие начинают символично умываться огнем, поскольку в первые минуты он не обжигает. Из-за сложной эпидемиологической ситуации во всем мире в этом году таинство с участием тысяч христиан не проводилось.

Ранее 5-tv.ru писал, что как православные христиане празднуют Пасху в условиях режима самоизоляции.