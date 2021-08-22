ТОП-4 самых капризных мужчин по знаку зодиака

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Виктория Андреева
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Астрологи утверждают: эти товарищи выведут из себя даже самого терпеливого и доброго человека на свете.

ТОП-4 самых капризных мужчин по знаку зодиака

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Быть мужчиной в современном мире, безусловно, трудно. Чтобы получить признание и стать авторитетом, он должен построить бизнес, обрести семейное счастье, помочь супруге воспитать детей, завести собаку и кошку, посадить дерево, построить замок для себя и родителей.

Конечно, это несколько утрировано, но требования к сильному полу и впрямь растут не дням, а по часам. Однако есть и те, кто привык искать виновников своих неудач.

Мужчина-Лев

Многим кажется, что Лев — царь зверей, поэтому и вести себя будет подобающе. Мужчине огненной стихии в целом сложно угодить. Его пассия изо дня в день будет метаться по комнате в поисках рубашки нужно цвета или выбирать лук из супа, если это будет необходимо. Однако, когда мужчина-Лев в прекрасном расположении духа, можете смело рассчитывать на комплименты, что не может не радовать.

Мужчина-Дева

Думаете, этот мужчина зануда? Конечно. Он может часами отчитывать окружающих за то, что они сделали что-то неправильно. По крайней мере не так, как хотелось ему. Немного капризный, истеричный и нервный мужчина-Дева считает, что это — единственный способ сделать мир идеальным. С себя же он «спрашивает» по минимуму. Ведь, как говорится, «главное — не навредить»?

Мужчина-Козерог

Упрямый, консервативный и непримиримый Козерог все время ждет от окружающих снисхождения и даже преклонения. Если он потребовал принести булочки с чаем ему в кровать, то вы обязаны сделать это немедленно. Иначе — будет скандал. Что ж, таких людей сложно изменить, уверяют астрологи. Однако можно действовать на опережение. Попробуйте, к примеру, заранее угостить его тортиком и только потом умолять прибраться в комнате.

Мужчина-Рыбы

Лучший манипулятор всех времен и народов — мужчина-Рыбы. Он готов ежедневно и с пристрастием вести диалог с потенциальной жертвой, пытаясь выведать важную информацию. Кстати, не забудет при этом довести ее до слез, то и дело указывая на недостатки. Конечно, после он сжалится и обнимет, но сильно обольщаться не стоит — в любой момент этот мужчина набросится на вас с обвинениями, только чтобы получить свою дозу эндорфинов. Да, для него такие отношения — верх блаженства, пишет UznayVse.ru.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 самых надежных мужчин по знаку зодиака.

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