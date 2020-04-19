Житель Петербурга держит в однокомнатной квартире семь собак и двух рысей

Соседи любителя животных бьют тревогу и жалуются на шум, а также на нестерпимый запах в подъезде.

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Фото, видео: ВКонтакте @id1235132; YouTube @lynx and husky; 5-tv.ru

Житель Петербурга Евгений Черномазов держит в однокомнатной квартире в одном из домов на Рыбацком проспекте семь собак и двух рысей. Обитатели соседних жилых помещений бьют тревогу — питомцы мужчины якобы ведут ночной образ жизни и шумят. Помимо прочего, жильцы многоэтажки сетуют на неприятный запах в подъезде и шерсть на коврах перед лифтом.

«Сначала было так — собачки красивые, а потом уже стало невыносимо, как они там топают и воют. Я к нему обращалась раз пять! Я не могу в таком режиме жить! Обращались многие. Под ним бабушка 80 лет — у нее инфаркт, инсульт. Ее хозяйка забрала к себе домой, потому что там нереально жить. Они либо все вместе топают, рысь лапами крепкими бьет по полу», — возмущается Лариса Чередниченко.

Стоит отметить, что специалисты петербургской городской ветеринарной станции провели инспекцию в квартире. В результате проверки выяснилось, что все животные находятся у владельца на абсолютно законных основаниях. Собаки и рыси прошли вакцинацию от бешенства, имеют паспорта и индивидуальные идентификационные метки — микрочипы.

Специалисты ветстанции отметили, согласно действующему законодательству, животные включенные в перечень запрещенных к содержанию утвержденный постановлением правительства РФ и приобретенные до 1 января 2020 года могут находиться у своих владельцев до наступления естественной смерти (животных — Прим.ред.).

Сам Евгений Черномазов в интервью МИЦ «Известия» отметил, что к претензиям соседей относится спокойно. Мужчина подчеркнул, что, несмотря на громкое, порой, поведение своих питомцев, закон не нарушает.

«На меня все всегда жалуются, что бы я ни делал. Я нормально отношусь. Чисто теоретически мы закон не нарушаем. Да, возможно животные ведут себя громко. Насколько я помню, запрещен громкий собачий лай. Так у нас никто не лает. Может быть „кот“ со шкафа прыгнет на пол, но у нас ковер постелен, поэтому достаточно тихо», — сказал Евгений Черномазов.

Ранее 5-tv.ru опубликовал честное интервью о домашних соболях.

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