«Обалденные строчки»: Анфиса Чехова поздравила фанатов с Пасхой стихами

Ведущая написала нежное стихотворение с пожеланием скорейших перемен к лучшему.

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Фото, видео: Instagram @achekhova

Анфиса Чехова нашла оригинальный способ поздравить своих подписчиков с праздником светлой Пасхи. Ведущая написала стихотворение, прикрепив его к очень нежной фотографии, на которой играет со своим домашним любимцем.

«Доброго утра!

Даже если оно не доброе,

Если печалью, как тмином, обильно сдобрено,

Выморочено, выстрадано, как тесто замешано.

«Доброго утра» вам полный кулек отвешаю!» — написала Чехова.

В стихотворении она также упомянула непременный атрибут праздника — пасху, пожелав, чтобы у каждого ее подписчика было такое утро — с яствами на столе и улыбками близких людей.

Instagram @achekhova

Поклонники были приятно удивлены открывшимся у ведущей поэтическим даром. Они поблагодарили ее за позитив, а также поздравили с великим днем.

«Вот как значит все проходит…»

«Чудное стихотворение Анфиса! И вашу семью с праздником Пасхи!»

«Обалденные строчки»

«Анфиса, вы автор?» — засыпали вопросами звезду фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, как Анфиса Чехова сравнила самоизоляцию с ночным шумом соседей.

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