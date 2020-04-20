В ВМС США заявили об опасном сближении Су-35 с американским патрульным самолетом

Служащие Военно-морских сил США утверждают, что российский истребитель Су-35 опасно сблизился с американским патрульным самолетом Р-8А Poseidon. Инцидент якобы произошел в воскресенье над Средиземным морем. Как сообщает ТАСС, в доказательство пресс-служба 6-го флота ВМС США опубликовала видео.

Отмечается также, что в течение 1 часа 40 минут Р-8А Poseidon ВМС Соединенных Штатов был дважды перехвачен российским Су-35. В первом случае американские военные сочли действия пилота Су-35 «безопасными и профессиональными».

Однако во втором случае маневр они расценили, как «небезопасный». Им не понравилось, что российский истребитель на высокой скорости приблизился к американскому на расстояние около восьми метров. Официального комментария Министерства обороны России по поводу инцидента пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры крушения истребителя-перехватчика МиГ-31 в Казахстане. В результате авиационного происшествия пострадали двое военнослужащих.