В России допустили снос зданий, мешающих соседям по участку

Проект поправок в Гражданский кодекс, регулирующий отношения собственников земельных участков, поступил на общественное обсуждение. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Одно из заметных нововведений законопроекта коснулось вопроса зданий или сооружений на территории участков. По словам депутата, в случае принятия документа собственнику запретят возводить на участке любое строение, которое окажет «недопустимое воздействие» на соседний земельный участок. А если такой объект возведут вопреки возражениям соседей, собственника обяжут его снести.

К недопустимому воздействию может относиться лишение соседа воды, света, опоры для грунта, загрязнение соседского участка строительством канализации, посадка растений или деревьев, которые могут ухудшить состояние соседнего участка, нарушить устойчивость расположенных на нем зданий или сооружений.

В то же время, как следует из проекта, собственник должен «терпеть» воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает такое влияние, которое не превышает установленных нормативов.

Как подчеркнул парламентарий, пока правила соседских отношений недостаточно подробно прописаны в законодательстве, но в будущем они появятся, и на их основе выработается судебная практика.

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