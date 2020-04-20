Она была талисманом для фанатов певицы.

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Фото, видео: Instagram @katyperry

У популярной певицы Кэти Перри умерла ее любимая кошка — Китти Перри. В своем Instagram артистка рассказала историю их знакомства. 15 лет назад в окно ее на данный момент уже бывшего парня залезла уличная кошка. Она была беременна и искала себе уютное место. Тогда Кэти и забрала себе пушистую малышку и дала ей имя — Китти Перри. Спустя время Китти стала талисманом для певицы и ее фанатов. Кошка даже снялась в клипе своей хозяйки на песню «I kissed a girl», ставшей впоследствии хитом.

Певица выразила надежду, что сейчас Китти в лучшем мире и поблагодарила ее за время, проведенное вместе.

«Вчера вечером Китти закончила свою девятую жизнь. Надеюсь, она отдыхает в филе лосося и тартар из тунца на небесах кошачьей мяты. Кити, спасибо за объятия и дружеское общение на этом пути», — написала певица в Instagram.

Также Кэти Перри выразила благодарность брату Дэвиду за то, что он был отличным другом и родителем для кошки.

Instagram @katyperry

Фанатов артистки безумно огорчила эта новость. Они выразили сочувствие Кэти в комментариях в Instagram и назвали ее кошку легендой.

«Легенды никогда не умирают»;

«Она была очень красивой. Сожалеем»;

«Кэти, мысленно я с тобой. Потеря животного всегда очень тяжелое испытание», — написали подписчики певицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Кэти Перри назовет своего будущего ребенка.

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