Сергей Новиков задержан и заключен под стражу.

Задержанный по делу о коррупции замглавы Хакасии отстранен от должности

Фото: ТАСС / Следственный комитет РФ

Заместитель главы Хакасии, министр строительства и ЖКХ республики Сергей Новиков отстранен от занимаемых должностей. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов на заседании правительства. По его словам, если высокопоставленный чиновник действительно совершил преступление, он должен понести строгое наказание.

«Члены моего правительства должны быть вне обвинений со стороны следствия, поэтому я принял решение отстранить Новикова от занимаемой должности и. о. зама и министра», — цитиует Коновалова ТАСС.

Новиков был задержан с поличным по делу о получении взятки в особо крупном размере на основании шестой части статьи 290 УК РФ. По версии следствия, министр потребовал не менее 12 миллионов рублей за покровительство деятельности организации при редакции контракта, заключенного на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Абаканский городской суд вынес решение об аресте заместителя главы Хакасии. Ближайшие два месяца Сергей Новиков проведет под арестом — до 16 июня.

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