Российский актер Максим Виторган решил весело провести выходные, находясь в режиме самоизоляции. Вместе со своей 27-летней возлюбленной Нино Нинидзе и 23-летней дочерью Полиной он жарил шашлыки во дворе возле дома. Виторган выложил в сторис в своем Instagram их веселое времяпровождение.

Поваром выступил сам Максим. Причем он жарил шашлыки под зажигательную музыку, пританцовывая. Девушки не отставали от актера и тоже на полную «отрывались» на домашней дискотеке.

Максим Виторган встретил Нино Нинидзе после развода с Ксенией Собчак, на которой был женат почти шесть лет. Нино на тот момент была замужем за актером Кириллом Плетневым. В мае 2019-го пара развелась.

Дочь Максима — Полина уже давно нашла общий язык с молодой возлюбленной актера. Они часто проводят время вместе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виторган и Нинидзе впервые подробно рассказали о своих отношениях.