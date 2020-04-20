Максим Виторган устроил уикенд с возлюбленной и дочкой в самоизоляции
Актер и его близкие жарили шашлыки и танцевали под зажигательную музыку.
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Фото, видео: Instagram @mvitorgan
Российский актер Максим Виторган решил весело провести выходные, находясь в режиме самоизоляции. Вместе со своей 27-летней возлюбленной Нино Нинидзе и 23-летней дочерью Полиной он жарил шашлыки во дворе возле дома. Виторган выложил в сторис в своем Instagram их веселое времяпровождение.
Поваром выступил сам Максим. Причем он жарил шашлыки под зажигательную музыку, пританцовывая. Девушки не отставали от актера и тоже на полную «отрывались» на домашней дискотеке.
Максим Виторган встретил Нино Нинидзе после развода с Ксенией Собчак, на которой был женат почти шесть лет. Нино на тот момент была замужем за актером Кириллом Плетневым. В мае 2019-го пара развелась.
Дочь Максима — Полина уже давно нашла общий язык с молодой возлюбленной актера. Они часто проводят время вместе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виторган и Нинидзе впервые подробно рассказали о своих отношениях.
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