В Петербурге медикам, заразившимся COVID-19, выплатят до миллиона рублей

Петербургским медикам, заразившимся от пациентов коронавирусом, а также получившим увечья из-за последствий болезни, назначат компенсацию в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей. Соответствующий указ появился сегодня, 20 апреля, на сайте администрации города.

Согласно постановлению, подписанному главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым, в случае заражения и успешного выздоровления врачам единовременно выплатят 300 тысяч рублей.

Если течение болезни будет тяжелым и повлечет за собой инвалидность, то размер компенсации составит 500 тысяч рублей. В случае смерти медика, у которого ранее подтвердился COVID-19, его родственники получат один миллион рублей.

gov.spb.ru

За последние сутки на территории Санкт-Петербурга выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в городе диагноз COVID-19 поставлен 1846 пациентам, из которых выздоровели — 241 человек, еще восемь скончались.

Согласно последним данным, в Северной столице новым типом коронавируса заражены более 100 медицинских работников. В каких конкретно больницах работают врачи с COVID-19 не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Беглов объявил стоимость лечения зараженных коронавирусом.

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