«Пугачева сидит, и мы посидим»: Психолог о мотивах Галкина в изоляции Примадонны
Психотерапевт рассказала, как своим поведением звезда может мотивировать миллионы россиян во время пандемии коронавируса.
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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru
Алла Борисовна Пугачева находится в жесткой изоляции — супруг Примадонны Максим Галкин даже не разрешает ей погулять в саду возле их замка в период пандемии коронавируса. Об этом узнали журналисты, когда приехали снимать программу «Ты не поверишь!» в честь дня рождения звезды. Подарки имениннице принимал муж, речи о том, чтобы поговорить с ней, даже не зашло. Бдительный Галкин очень переживает за свою любимую, ведь она находится в группе риска в период пандемии COVID-19.
Как рассказала 5-tv.ru врач-психотерапевт, писатель Наталья Толстая, такое волнение о близком человеке вполне объяснимо и нормально. А поведение певицы, которая не противится вынужденным ограничениям, дает дополнительные силы поклонникам.
«Алла Борисовна у нас — боец, и в ее жизни было очень много событий. Тревоги Максима Галкина понятны: она находится в группе риска, и сейчас она проявляет активную гражданскую позицию тем, что прислушивается к его словам. Это неизбежно, у этого есть конец. И в любом случае, побыть дома с хорошим интернетом, с активными соцсетями, с детьми, с помощью и любовью всей страны, это не так уже плохо. Многие женщины смотрят сейчас на нее и думают: Алла Борисовна сидит, и мы посидим!» — заметила психотерапевт.
К слову, судя по всему, Примадонне легко дается самоизоляция, поскольку светлый праздник Пасхи она встретила в домашнем и расслабленном виде. Максим Галкин, как писал ранее 5-tv.ru, показал, как Алла Пугачева вышла для фото с детьми в праздничный день в пижаме и даже без макияжа. Впрочем, это лишь придало ее образу женственности и нежности.
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