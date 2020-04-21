Историк моды Александр Васильев рассказал, когда выпишут Надежду Бабкину

Надежда Бабкина вот уже полмесяца лежит в больнице в Коммунарке. У народной артистки диагностировали тяжелую форму пневмонии, однако диагноз COVID-19 не подтвердился. Сейчас представители певицы говорят о том, что пик болезни уже пройден, и она идет на поправку, однако точных дат выписки не называют. Тем не менее, поклонники очень переживают за свою любимицу и ждут новостей, когда она сможет вернуться домой.

Немного пролил свет на этот вопрос друг артистки, историк моды Александр Васильев. Сам он только недавно покинул стены больницы, где лежал с похожим недугом. Как пишет сайт KP.RU, по его данным, Бабкину могут выписать недели через две-три.

Васильев подозревает, что именно Бабкина наградила его вирусом во время записи совместной передачи. Но он не винит в этом народную артистку, а напротив, очень за нее переживает.

«Она в том виновата? Нет, конечно. Она сама тяжело заболела: находилась в медикаментозной коме. Сейчас настолько слаба, что не может говорить», — посетовал Васильев.

Он отметил, что накануне своего юбилея, 19 марта, певица очень похудела, возможно, ради красоты. Но это тоже могло сказаться на течении болезни.

Ранее 5-tv.ru писал, что возлюбленный Надежды Бабкиной Евгений Гор рассказал о ее состоянии.