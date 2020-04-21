Все страны ООН призвали не спекулировать на будущей вакцине против коронавируса

Все 193 страны-члена Генеральной Ассамблеи ООН единогласно поддержали резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на будущей вакцине от коронавируса, а также обеспечить общедоступность лекарств и защитных средств. Как сообщили ТАСС в пресс-службе председателя ГА ООН, документ был принят в ходе процедуры без голосования после виртуального обсуждения.

В тексте резолюции говорится, что Генассамблея призывает «все государства-члены ООН, а также другие задействованные стороны незамедлительно принять меры, чтобы в рамках их законодательств предотвратить возможные спекуляции и ненужное накопление запасов, которое может помешать всеобщему доступу к эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам личной защиты, медицинскому оборудованию, необходимым в условиях распространения COVID-19».

Тем временем, по данным американского Университета Джона Хопкинса, число жертв от COVID-19 в мире превысило 170 тысяч, заражены почти 2,5 миллиона человек.

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