Мать Тимати осудили за методы воспитания внучки из-за магазинной тележки
Поводом для критики Симоны Юнусовой стало видео, на котором маленькая Алиса смотрит советский фильм «Перемена», сидя в продуктовой тележке.
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Фото, видео: Instagram @simona280
Мать рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Симона разместила очередной ролик с внучкой Алисой, который, впрочем, вызвал неоднозначную реакцию у поклонников звездного семейства. На кадрах шестилетняя девочка сидит в тележке, которыми обычно пользуются покупатели в магазинах.
Ребенок, укутавшись в одеяло, смотрит знаменитый советский фильм «Перемена». Бабушка при этом сидит позади на диване с телефоном в руках. Кто снимал видео, неизвестно.
Многие подписчики сочли такую картину «запредельной», обвинив Симону в излишнем потакании капризам девочки. Другие возмутились, куда же смотрит родная мать Алисы — Алена Шишкова. Некоторые также посчитали, что тележка была украдена из магазина, что также не является хорошим примером для ребенка. Но нашлись и те, кто вспомнил себя в детстве, и что нет ничего интереснее на свете, чем забираться в самые странные места, пускай хотя бы магазинную тележку.
«Тележку-то из магазина сперли?»
«Очевидно, что малышка в бабушке души не чает!»
«Я бы своих отдала бабушке, как же маме повезло»
«А я, когда была маленькой, в санках на кухне с бабулей сидела! Летом! Когда болела. Лучшее воспоминание!».
Ранее дочь Тимати умилила фанатов, примерив парик из темных волос.
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