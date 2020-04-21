Из горящей квартиры в Петербурге вынесли кошку
Животное едва не задохнулось, прячась от огня под кроватью.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
Крупный пожар этой ночью тушили в Петербурге. В доме на Васильевском острове загорелась квартира на шестом этаже. Все жильцы смогли эвакуироваться самостоятельно. Очевидцы сообщили о мощном хлопке.
«Выглянули в окно и увидели, что полыхает пожар, сразу три окна полыхнуло. Ну, и первым делом естественно сразу вызвали по телефону 112 пожарных, спасателей, скорую помощь», — рассказала очевидец Татьяна Слышова.
По предварительным данным, никто не пострадал. Владельцы одной из квартир даже успели спасти кошку Масю. По словам хозяина квартиры, когда начался пожар, они с женой и детьми выбежали на улицу. Однако вспомнив, что дома осталась кошка, мужчина решил вернуться за ней. Мася пряталась от огня под кроватью.
В итоге глава семьи вынес ее на улицу. В результате ЧП никто не пострадал. К этой минуте пожар уже потушен. Что стало причиной произошедшего на месте выясняют специалисты и представители службы газа.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что при пожаре в екатеринбургской конюшне заживо сгорели 12 лошадей и пять собак. По словам очевидцев, сотрудникам МЧС удалось спасти лишь одного коня.
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