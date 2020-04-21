Животное едва не задохнулось, прячась от огня под кроватью.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Крупный пожар этой ночью тушили в Петербурге. В доме на Васильевском острове загорелась квартира на шестом этаже. Все жильцы смогли эвакуироваться самостоятельно. Очевидцы сообщили о мощном хлопке.

«Выглянули в окно и увидели, что полыхает пожар, сразу три окна полыхнуло. Ну, и первым делом естественно сразу вызвали по телефону 112 пожарных, спасателей, скорую помощь», — рассказала очевидец Татьяна Слышова.

По предварительным данным, никто не пострадал. Владельцы одной из квартир даже успели спасти кошку Масю. По словам хозяина квартиры, когда начался пожар, они с женой и детьми выбежали на улицу. Однако вспомнив, что дома осталась кошка, мужчина решил вернуться за ней. Мася пряталась от огня под кроватью.

В итоге глава семьи вынес ее на улицу. В результате ЧП никто не пострадал. К этой минуте пожар уже потушен. Что стало причиной произошедшего на месте выясняют специалисты и представители службы газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что при пожаре в екатеринбургской конюшне заживо сгорели 12 лошадей и пять собак. По словам очевидцев, сотрудникам МЧС удалось спасти лишь одного коня.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.67
0.73 81.10
0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:22
Святыни ислама в Мекке и Медине останутся закрытыми из-за пандемии COVID-19
8:13
Клип Киркорова номинирован на премию International New York Film Festival
8:04
Коронавирус проявился уже минимум в 30 штаммах
7:56
Тест: Насколько хорошо вы знаете Елизавету II?
7:49
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 21 апреля
7:42
Жестокие убийства под Новосибирском связали с каннибализмом

Сейчас читают

Признак конца света заприметили в Башкирии — пятая нога выросла на спине теленка
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок