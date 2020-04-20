При пожаре в екатеринбургской конюшне заживо сгорели 12 лошадей и пять собак

По словам очевидцев, сотрудникам МЧС удалось спасти лишь одного коня.

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Фото, видео: ТАСС / Денис Абрамов, ВКонтакте @mlu_journal

Двенадцать лошадей и пять собак сгорели заживо в результате пожара в конюшне в Екатеринбурге на Кировградской улице. Как сообщает E1.RU со ссылкой на данные МЧС, огонь распространился на надворные постройки, в которых содержались животные и хранилось сено.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, однако, по словам очевидцев, вытащить живым из пожара живым удалось только одного коня. Все остальные погибли.

К ликвидации возгорания были привлечены 24 сотрудника ГУ МЧС Свердловской области. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тела двух человек и останки собаки обнаружены на пепелище дачного дома в Надеждинском районе Приморского края. ЧП произошло в поселке Сиреневка, куда накануне 50-летние супруги из Владивостока приехали в загородный дом.

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