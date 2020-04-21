Стоимость нефти WTI по итогам последних торгов вернулась к положительному значению — чуть больше двух долларов за баррель. Накануне рынок потряс рекордный обвал. Впервые в истории, цена «черного золота» достигла 37,63 долларов со знаком минус.

Продавцы были вынуждены сами платить покупателям чтобы они забрали у них добытое сырье. Хранилища — переполнены. Спрос в условиях борьбы с коронавирусом — минимальный. Сейчас в причинах аномального падения разбираются эксперты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как эксперт объяснил влияние обвала нефтяных цен на рубль. Эта история останется на страницах учебников, уверен Сергей Пикин.