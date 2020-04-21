«До глубины души»: Наргиз почтила память отца клипом из его фотографий

Пост Наргиз Закировой, посвященный ее отцу, до слез растрогал подписчиков певицы в Instagram. Она решила память родителя архивными снимками, в том числе времен его молодости. Слайды артистка сопроводила собственной песней «Нелюбимая дочь». В результате получился пронзительный клип.

«Семь лет… Я так скучаю по тебе, пап», — написала автор поста.

По воспоминаниям близких, Пулат Мордухаев был выдающимся музыкантом. Он с детства любил джаз и прославился в бэнде Тамары Ханум, с которым побывал на гастролях по Европе. Позже играл в ее национальном ансамбле. Заработал репутацию лучшего ударника Ташкента. С 80-х вплоть 1995 года возглавлял эстрадный оркестр в ресторане «Россия». После этого вместе с семьей Мордухаев перебрался в США. В Америке Пулат с успехом занялся ювелирным бизнесом, но музыку не бросал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official) 19 Апр 2020 в 4:18 PDT

Период отъезда за океан Наргиз вспомнила в песне. Как видно из текста, она не хотела уезжать «в чужие берега» и обижалась на отца за такое решение. В композиции артистка раскаялась и попросила прощения. 19 апреля 2013 года у Пулата Мордухаева перестало биться сердце. На тот момент Наргиз готовилась к участию в проекте «Голос». Узнать о ее дальнейших успехах отцу было не суждено.

«Пулат Сионович был бы рад видеть, какая у него дочь, внуки и правнук. Миру он подарил замечательное чудо — человечка по имени Наргиз, который продолжает его путь. Эта песня полностью перевернула меня и мой мир»;

«И песня, и видео до глубины души. Работа нереальная»;

«Очень трогательное видео. Наверное понимаешь, как сильно любишь родителей, после того, как их уже нет. Слыша эту песню, вспоминаю о них и плачу», — откликнулись поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой.