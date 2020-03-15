Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире» и своей ошибкой

Композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев назвал «главным вруном в мире» свою бывшую подопечную — певицу Наргиз. Летом 2019 артистка с громким скандалом разорвала контракт с продюсерским центром Malfa, обвинив при этом Фадеева в травле и «зияющей подлости».

«Я никогда в своей жизни не встречал более лицемерного человека, чем она. Никогда, никогда. Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда, это просто самый главный врун в мире», — заявил продюсер в интервью телеканалу НТВ.

Музыкант добавил, что своей «самой главной тотальной ошибкой» он считает сотрудничество с Олегом Майами и Наргиз. О работе с остальными музыкантами, с которыми он также разорвал отношения, он тем не менее не жалеет.

«Там были сложные отношения, с той же Темниковой. Там все что угодно, но это было какое-то вот наше, да. Это была наша жизнь. Мы ссорились, мы друг друга не любили, у нас были конфликты — все что угодно», — объяснил Макс Фадеев.

Ранее сообщалось, что Наргиз нашла замену Фадееву и подписала контракт с продюсером Виктором Дробышем. При этом, как рассказал в интервью 5-tv.ru сам Дробыш, перед подписанием документа певице необходимо было извиниться перед Фадеевым.